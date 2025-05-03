¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÁÈ¿¥¡Ö¹ñ¶­¤Ê¤­µ­¼ÔÃÄ¡×¡ÊRSF¡¢ËÜÉô¥Ñ¥ê¡Ë¤Ï2Æü¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÊóÆ»¼«Í³ÅÙ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý180¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¤¦¤Á¡¢ÆüËÜ¤Ï66°Ì¤ÇºòÇ¯¤«¤é»Í¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢Àè¿Ê7¥«¹ñ¡ÊG7¡Ë¤ÇºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¤Ï9Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ºÆÁª¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤ÏÆó¤Ä½ç°Ì¤ò²¼¤²¤Æ57°Ì¤Ç¡¢G7¤ÇÆüËÜ¤Î¼¡¤ËÄã¤«¤Ã¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤«¤é¤ÎAPÄÌ¿®µ­¼Ô¤ÎÇÓ½ü¤Ê¤É¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢ÊóÆ»¤Î¼«Í³¤¬¸åÂà