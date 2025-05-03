¼Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ9.7¡áÉ¸½à¢¨¶âÍË¸áÁ°10»þ´Þ¿åÎ¨¡á¼ÇGÁ°11.5¡ó¡¢4³Ñ11.3¡ó¥À¡¼¥ÈGÁ°5.9¡ó¡¢4³Ñ4.1¡ó¢¨¶âÍË¸áÁ°8»þ30Ê¬¡£¼Ç¤Ï3¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é4¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÆâºô±è¤¤¤ËÉôÊ¬Åª¤Ê½ý¤ß¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤ª¤ª¤à¤ÍÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¡£¶âÍË¤Î±«¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤ê¤½¤¦¡£¥À¡¼¥È¤â¿åÊ¬¤ò´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Àè¹ÔÇÏÍ­Íø¡£