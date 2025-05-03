3¾¡¥¯¥é¥¹¤Î¥ê¥ß¥Ã¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ÏÄ¹µ÷Î¥Å¬À­¤ò¸«¹þ¤ó¤ÇG1¤Ë½éÄ©Àï¡£¶âÍËÄ«¤ÏºäÏ©¤Ç·Ú¤¯ÂÎ¤ò¤Û¤°¤·¤¿¡£¿ù»³À²»Õ¤Ï¡ÖÏÈ½ç¡Ê10ÈÖ¡Ë¤ÏÆâ¤á¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆâ¤ËÀø¤ê¹þ¤á¤ì¤Ð¡×¤ÈÅ¸³«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï³Ê¾åÄ©Àï¤Ç°ìµ¤¤ÎÁê¼ê¶¯²½¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Åö¥ì¡¼¥¹2¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë´äÅÄ¹¯¤Î¼ê¹Ë¤µ¤Ð¤­¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£