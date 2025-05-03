ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï5Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¤À¤±¤Ë¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î8¹æ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖÉã¿Æ¥ê¥¹¥È¡×¤Ë18Æü¡ÊÆ±19Æü¡Ë¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á2ÀïÏ¢Â³¤Ç·ç¾ì¤·¡¢20Æü¡Ê