¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À4¡½0¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯5·î2Æü¹Ã»Ò±à¡Ë¡ÚÀÖÀ±·û¹­»ëÅÀ¡Û1µå¤Ç»î¹ç¤¬Âç¤­¤¯Æ°¤¤¤¿¡£6²óÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¤¬½éµå146¥­¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò±¦Á°ÂÇ¡£ÃæÌî¤¬¥Ð¥ó¥È¤ÇÁ÷¤ê¡¢¿¹²¼¤¬»Íµå¡£º´Æ£µ±¤ÎÀèÀ©ÂÇ¤«¤é°ìµ¤¤Ë3ÆÀÅÀ¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯¡¦µÈÂ¼¤ÎÄ´»Ò¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áºå¿À¤Î¹¶·â¿Ø¤Ï¶ìÀï¡£5²ó¤Þ¤Ç¤ÎÂÇ¼Ô2½ä¤Ï¡¢½é²ó¤Î¿¹²¼¡Ê¥«¡¼¥Ö¡Ë¡¢2²ó¤ÎºäËÜ¡Ê¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¤È2°ÂÂÇ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÊÑ²½µå¡£¤·¤«