Éâµ¤¤È¤¤¤¦Î¢ÀÚ¤ê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤­¡¢¤½¤Î¾×·â¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú´¶¾ð¤ÎÇÈ¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Ä¡Û¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉâµ¤¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤È¡¢Èá¤·¤ß¡¢ÅÜ¤ê¡¢Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿´¶¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬½±¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÇ§ÃÎ¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é²¿¤¬ºÇÁ±¤Î¹ÔÆ°¤«¤òÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¡Ú»ö¼Â