µð¿Í¤Î½©¹­Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£²Æü¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ£±·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡££Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ïº£µ¨½é¤Î±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¼¼Æâ¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤«¤é¡Ö¤³¤³¤òÆ¨¤·¤¿¤é¤â¤¦¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿´üÂÔ¤ÎÇØÈÖ¹æ£µ£µ¡££±·³ÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤¹£µÇ¯ÌÜ¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢£´Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£½©¹­¤Ï°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£º£µ¨½é¤Î£±·³¹çÎ®¡£½ä¤Ã¤Æ¤­