¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦4ÃÄÂÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥ÁÅý°ì²¦¼Ô °æ¾å¾°Ìï(Âç¶¶)¡ã12²óÀï¡äWBAÆ±µé1°Ì ¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹(ÊÆ¹ñ)¡Ê2025Ç¯5·î4ÆüÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹T-¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¤¬4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹Àï¤Ë¸þ¤±1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¡ÖÀ»ÃÏ¡×MGM¥°¥é¥ó¥ÉÆâ¤Ç»î¹çÁ°¤Î¸ø¼°¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢WBAÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê30¡á¥¦¥º