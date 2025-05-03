[5.2 ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè32Àá](¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä ¥ê¥ô¥£¥¨¥é)¢¨27:45³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Ë¡¼¥¹]ÀèÈ¯GK 1 ¥Þ¥ë¥·¥ó¡¦¥Ö¥ë¥«DF 26 ¥á¥ë¥Ó¥ó¡¦¥Ð¥ë¥ÉDF 33 ¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥á¥ó¥Ç¥£DF 64 ¥â¥¤¡¼¥º¡¦¥Ü¥ó¥Ó¥ÈMF 2 ¥¢¥ê¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥£MF 6 ¥Ò¥·¥ã¡¼¥à¡¦¥Ö¥À¥¦¥£MF 8 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥í¥µ¥ê¥ªMF 11 ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥µ¥ó¥½¥óMF 92 ¥¸¥ç¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¯¥é¥¦¥¹FW 19 ¥Ð¥É¥ì¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ö¥¢¥Ê¥ËFW 24 ¥¬¥¨¥¿¥ó¡¦¥é¥Ü¥ë¥É¹µ¤¨GK 31 ¥Þ¥­¥·¥à ¥Ç¥å¥ÚDF 4 ¥À¥ó¥ÆMF 1