¥¢¥ÝÅÅ¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë¤è¤¦Æ±µï¿Í¤ò´«Í¶¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃËÀ­¤¬¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤·3·î¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ëºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»Ô¤Î¼«Âð¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÃËÀ­¤È¾¯Ç¯¤Ë¡Ö¥¿¥¿¥­¡Ê¶¯Åð¡Ë¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËÅÏ¹Ò¤·¤Æ²È¤Ë¸½¶â¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¯ÅÅÏÃ¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë¤è¤¦´«Í¶¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿22ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏ¸¡¤Ï2ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏ¸¡¤Ï¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·