¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¹â¶¶ÑÛ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¤Ç¡Ø¹â¶¶ÑÛ¡Á2025¡Á¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡Ù(È¯ÇäÃæ 1¥Ü¥Ã¥¯¥¹6¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê:6,600±ßÀÇ¹þ 1¥Ñ¥Ã¥¯12ËçÆþ¤ê:1,100±ßÀÇ¹þ È¯Çä¸µ:¥Ò¥Ã¥Ä)¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ø¹â¶¶ÑÛ¡Á2025¡Á¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡Ù¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¹â¶¶ÑÛ"µÌ²ÖÑÛ"¤Î·ÝÌ¾¤Ç2014Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢91cm¤ÎI¥«¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¤Ë¥¯¥Ó¥ì¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¹â¶¶ÑÛ¡£2015Ç¯