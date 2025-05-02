¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û2Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³¿­¤·¡¢¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ349.69¥É¥ë¹â¤Î4Ëü1102.65¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¡£Ä«ÊýÈ¯É½¤µ¤ì¤¿4·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ï¡¢·Êµ¤Æ°¸þ¤òÉÒ´¶¤Ë¼¨¤¹ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤ÎÁý²ÃÉý¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ËÈ¼¤¦·Êµ¤¸ºÂ®·üÇ°¤¬¸åÂà¤·¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£