Ìó£³Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÇÍÞÎ±¤µ¤ì¤¿À¾ÁÒ¤µ¤ó¡á£³·î£²£µÆü¡¢ÁêÌÏ¸¶»ÔÆî¶èÌó£³Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥½Ï¢¤Î¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÇÍÞÎ±À¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿À¾ÁÒ¾¡¤µ¤ó¡Ê£¹£¹¡Ë¡áÁêÌÏ¸¶»ÔÆî¶è¡á¤Î¼ªÄì¤Ë¤Ï¡¢£¸£°Ç¯Á°¤Ë²ß¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¶Á¤¤¤¿ÈáÌÄ¤¬¡¢ÀäË¾¤¬¡¢Äü¤á¤¬¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¢£Á´¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¹ñ¤Î¤¿¤á¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Î¤¿¤á¡×À¾ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¿·³ã¸©ÆóÅÄÂ¼¡Ê¸½Çðºê»Ô¡Ë¤ÎÇÀ²È¤Ë¡¢£³¿Í¤­¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ë·³Ââ¼°¤Î¶µÎý¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢ÊâÊ¼