¡Öi-dle¡×¥í¥´ £µ¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î(G)I-DLE¤¬¡¢¡Öi-dle (¥¢¥¤¥É¥¥¥ë)¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWe are i-dle¡Ù¤ò5·î2ÆüÆüËÜ»þ´Ö18»þ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£01. LATATA (i-dle ver.)02. HANN(_) (i-dle ver.)03. Senorita (i-dle ver.)04. Uh-Oh (i-dle ver.)05. Oh my god (i-dle ver.)06. LION (i-dle ver.)07. i¡ÇM THE TREND (i-dle ver