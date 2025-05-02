5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¡ÊËè½µ¶âÍËÌë10»þ¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÀäÉÊ¥á¥·¡ª¤³¤ÎÌ£¤òÀä¤ä¤¹¤Ê¡Á¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÇÑ¶È¤Ç¤¹¡Á¡×¡£¡ÚÆ°²è¡Û¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤ÇÏ·ÊÞ¤ÎÌ£¤ËËë¡Ä¡Ö𠮷Ìî²È¡×¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡È°ÛÎã¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É¹ñÌ±¤Î5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¸å´ü¹âÎð¼Ô¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¡£¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸å·Ñ¤®ÉÔºß¤Ë¤è¤ë¡ÖÇÑ¶È¡×¤À¡£·Ð±Ä¼Ô¤¬70ºÐ°Ê¾å¤ÎÃæ¾®´ë¶È245Ëü¼Ò¤Î¤¦¤ÁÈ¾¿ô¤¬¡¢¸å·Ñ¤®¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½