µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å10»þ58Ê¬¤Ë¡¢Âç±«·ÙÊó¡Ê¿»¿å³²¡Ë¤òÅì³¤Â¼¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂç±«·ÙÊó¡Û°ñ¾ë¸©¡¦Åì³¤Â¼¤ËÈ¯É½ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢2ÆüÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£Åì³¤Â¼¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û¡¦ÅÚº½ºÒ³²¡¦¿»¿å2ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë·Ù²ü1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ30mm