¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤µ¤óÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤¬¡¢3ÆüÌ¤ÌÀ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¡¢½êÂ°Àè¤ÎµÈËÜ¶½¶È¤¬2ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÎÄ´¤¬²óÉü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÈËÜ¶½¶È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯Ëö¤´¤í¤«¤éÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯3·î¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£