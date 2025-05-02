ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤Î¹­ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¡¢¹­Ëö¤µ¤ó¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤È¶¦¤Ë¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¹­ËöÎÃ»Ò¡Û¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢¿´¿È¤Î²óÉü¤ËÀìÇ°¡×°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¸øÉ½¡ÖÁÐ¶ËÀ­´¶¾ð¾ã³²¤ª¤è¤Ó¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Ð¶¿Ê¾É¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÄÄ¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö4·î16Æü¤Î¸ûÎ±²ò½ü¸å¡¢¹­Ëö¤ÏÅÔÆâ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ËÆþ±¡¤·¡¢ÁÐ¶ËÀ­´¶¾ð¾ã³²¤ª¤è¤Ó¹Ã