»°ãø·°¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡£¶áÇ¯¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤­¤¿¿·¶½¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï¡ØSalary Sport¡Ù¤«¤é¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÁª¼ê¤ÎµëÍ¿¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£20°Ì¡§¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§GKÇ¯Êð¡§130Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½2.49²¯±ß¡Ë19°Ì¡§¥¿¥ê¥¯¡¦¥é¥ó¥×¥Æ¥£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§DFÇ¯Êð¡§218Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½4.17²¯±ß¡Ë18°Ì¡§¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§FWÇ¯Êð