ÇÐÍ¥¤ÎÃæÈøÌÀ·Ä¡Ê36¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ë¥³&¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ(46¡Ë¤È¤ÎÂÐÃÌ¡¢É×ÉØ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎµëÎÁ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ê¿»Ò¤«¤é¡¢ÃæÈø¤ÈºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¤¬¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎµëÎÁ¤È¤«ÌÀºÙ¤È¤«¸«¤»¤¢¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÃæÈø¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Á´¤¯¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£2¿Í¤Ç¡ÖUberEats¡×¤ÎCM¤Ç¶¦±é¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖÉÝ¤¯¤Æ¸«¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Î¤°Í¼Ó¤Î¤Ê¤ó¤Æ¡£¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡¢Á´Á³¥®¥ã¥é°ã¤Ã¤¿