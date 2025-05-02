µíÆý¤ä¥È¥Þ¥È¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤Ê¤É¤òº®¤¼¤Æ¥í¥¼¿§(¥Ô¥ó¥¯¿§)¤Ë»Å¾å¤²¤¿´Ú¹ñÈ¯¾Í¤Î¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥½¡¼¥¹¡Ö¥í¥¼¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤ò¡¢¾¾²°¤¬¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¤´¤í¥Á¥­(¤´¤í¤´¤í¼Ñ¹þ¤ß¥Á¥­¥ó¥«¥ì¡¼)¡×É÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¥í¥¼¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¥­¥ó¡×¤¬2025Ç¯4·î29Æü(²Ð)¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñÈ¯¡¦»Ý¿É¥°¥ë¥á¤ò¾¾²°Î®¥¢¥ì¥ó¥¸¡Ö¥í¥¼¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¥­¥ó¡×¿·È¯Çä¡Ã¾¾²°¥Õ¡¼¥ºhttps://www.matsuyafoods.co.jp/whatsnew/menu/101451.html¾¾²°¤ËÅþ