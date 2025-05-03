Lucia Mutikani[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÏ«Æ¯¾Ê¤¬£²ÆüÈ¯É½¤·¤¿£´·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤Ï£±£·Ëü£·£°£°£°¿ÍÁý²Ã¤·¡¢¥í¥¤¥¿¡¼Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥ÈÍ½ÁÛ¤Î£±£³Ëü¿ÍÁý¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ÎÆü¤â¼«¿È¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤Ï¶âÍø¤ò°ú¤­²¼¤²¤ë¤Ù¤­¤À¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æµá¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ­¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¤âÏ«Æ¯»Ô¾ì¤¬ÂÑÀ­¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢£Æ£Ò£Â¤ÏÍè½µ³«ºÅ¤¹