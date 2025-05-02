¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹12¡Ý7¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡Ê4·î30Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö5·î1Æü¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Â®¤µ¤Ç¥Û¡¼¥à¤òÁÀ¤¦½Ö´Ö4·î30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î1Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÈÇúÂ®ÁöÎÝ¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1-0¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿3²óÎ¢¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¡¢ÆóÎÝÎÝ¾å¤Ë¤ÏÊ»»¦Êø¤ì¤Î¸å¤ËÅðÎÝ¤ò·è¤á¤¿ÂçÃ«¡¢»°ÎÝÎÝ¾å¤Ë¤Ï»Íµå