¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¶âÍËÆü£Ó£Ð¡×¤¬£²Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¤¬²ñ°÷À©¥Ð¡¼¤òÊÄÅ¹¤µ¤»¤¿·Ð°Þ¤ò½é¹ðÇò¤·¤¿¡£°ìÌÐ¤Ï²áµî¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ËãÉÛ½½ÈÖ¤Ë½é´üÅê»ñ£¶£°£°£°Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¥Ð¡¼¤ò£³·î¤ËÊÄÅ¹¤µ¤»¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÊÄÅ¹¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¤Þ¤À¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢½÷À­£Ã£Á¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Âç¹¥¤­¤Ê¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿£Ã£Á¤¬¤ª¤ê¡Ö¡Ø¥Ð¡¼