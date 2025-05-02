21:30 ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡Ê4·î¡Ë Í½ÁÛ13.0Ëü¿ÍÁ°²ó22.8Ëü¿Í¡ÊÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¡¦Á°·îÈæ) Í½ÁÛ4.2%Á°²ó4.2%¡Ê¼º¶ÈÎ¨) Í½ÁÛ0.3%Á°²ó0.3%¡ÊÊ¿¶Ñ»þµë¡¦Á°·îÈæ) Í½ÁÛ3.8%Á°²ó3.8%¡ÊÊ¿¶Ñ»þµë¡¦Á°Ç¯Èæ) 23:00 ÊÆÀ½Â¤¶È¿·µ¬¼õÃí¡Ê3·î¡Ë Í½ÁÛ4.4%Á°²ó0.6%¡ÊÁ°·îÈæ) ÊÆÂÑµ×ºâ¼õÃí¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê3·î¡Ë Í½ÁÛ9.2%Á°²ó9.2%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ0.0%Á°²ó0.0%¡ÊÍ¢Á÷½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ) FRB¥Ö¥é