À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¡Ê£µ£·¡Ë¤Ï£²Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡¢º£²Æ¤Î»²±¡ÁªÊ¼¸ËÁªµó¶è¡Ê²þÁªÄê¿ô£³¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Î©²Ö»á¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¡¢ÅöÁª¤òÌÜÅª¤Ë¤»¤º¡¢ºÆÁª¤µ¤ì¤¿ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡Ö£²ÇÏÎÏÁªµó¡×¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÊ¼¸Ë¸©¤Î¡ÊÆâÉô¹ðÈ¯¤ò½ä¤ë¡ËÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°²ó¤Î¸©ÃÎ»öÁª¤Ç°ìÄê¤Î»ö¼Â¤¬±£¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£