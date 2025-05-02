¤¢¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¤¬49ºÐ¤Ë¡ª¡ª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¿Ê¤Ì!ÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢1998Ç¯)¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¼Ô¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£½µ¤Ï¿åÍËÆü¤â¡¢Ê¡ÅçÊüÁ÷¤µ¤ó¤Î¡Ø¥·¥§¥¢¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿(^_^)¡×¤ÈX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï?ÅÅÇÈ¾¯Ç¯Åª·ü¾ÞÀ¸³è?¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¤Î¤Ê¤¹¤Ó(49)¡£¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¿å¿§¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿È±¤ÎÌÓ¤ÏÁ°È±¤¬ÇòÈ±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥Ã¥·¥å¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¦¥§¡¼