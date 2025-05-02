1Æü¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î²ð¸î»ÜÀß¤ÇÆþ½ê¼Ô¤Î80Âå½÷À­¤ÎÆ¬Éô¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ë½»¤à²ð¸îÊ¡»ã»Î¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿·È¯ÅÄ»Ô¹ÓÄ®¤Ë½»¤à²ð¸îÊ¡»ã»Î¤ÎÃË¡Ê38¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¡¢4·î19Æü¸áÁ°2»þÁ°¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ç¤¢¤ë»ÔÆâ¤ÎÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ç¡¢80Âå½÷À­¤ÎÆ¬Éô¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Æ¬ÄºÉôÂÇËÐ¤Î½ý³²¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÜÀß¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤éÆÏ¤±½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥éÁÜºº¤Ç