¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¤È¤­¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤äÂÖÅÙ¤¬Â¾¿Í¤«¤é¤ÎÈ¿´¶¤òÇã¤¤¡¢¸ÉÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ËÈò¤±¤é¤ì¤ë¸ÀÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡Û´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤ÇÅÜ¤Ã¤¿¤êµã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡¢¼þ¤ê¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï±ß³ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¡ÛÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¹¤®¤ë´üÂÔ¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È