¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯Ãæ¤Ë¤âÁý¤¨¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¡£¶ð¥±º¬»Ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï2Æü¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î»ö¸Î¤òËÉ¤´¤¦¤È·¼È¯³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊGW¤Ï¡Ë»ö¸Î¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç°ÂÁ´±¿Å¾¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¶ð¥öº¬»Ô¤ÎÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¡¢¶ð¥ö³Ù¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï£²Æü¡¢·Ù»¡¤ä¥Í¥¯¥¹¥³ÃæÆüËÜ¤Î¿¦°÷¤Ê¤É15¿Í¤¬¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡££³Æü¤«¤é¤Ï¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¸åÈ¾¤Î4Ï¢µÙ¡£ÆÃ¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±