¡ÚÆ°²è¡ÛWEST. ¡Ö¥¦¥§¥Ã¥µ¥¤¥½¥¦¥ë¡ª / BIG LOVE SONG¡×TV¥¹¥Ý¥Ã¥È WEST.¤¬¥²¥¹¥È¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ØWESSION¡Ù¤¬¡¢WOWOW¤Ë¤Æ6·î29Æü21»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£10·î¤Ë¤ÏWEST.½é¤Î¼çºÅÌî³°¥Õ¥§¥¹¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡ª 2024Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤ÆWOWOW¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö¡ØWEST. 10th Anniversary Live ¡ÈW¡É¡Ù¤¬ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀWEST.¡£ ¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥åー11