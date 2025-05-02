2025Ç¯5·î1Æü¡¢Alphabet»±²¼¤Î¼«Æ°±¿Å¾¼Ö³«È¯´ë¶È¤Ç¤¢¤ëWaymo¤¬¡¢¼«¼Ò¤Î¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤¬½ÅÂç¤Ê¾×ÆÍ»ö¸Î¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¤è¤ê¤âºÇÂç25ÇÜ¤â°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ä´ººÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£New Study: Waymo is reducing serious crashes and making streets safer for those most at riskhttps://waymo.com/blog/2025/05/waymo-making-streets-safer-for-vruWaymo says its robotaxis are up to 2