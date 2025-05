2025年5月1日、Alphabet傘下の自動運転車開発企業であるWaymoが、自社の自動運転車が重大な衝突事故を減らしており、歩行者や自転車にとって人間が運転する自動車よりも最大25倍も安全であるという調査論文を発表しました。New Study: Waymo is reducing serious crashes and making streets safer for those most at riskhttps://waymo.com/blog/2025/05/waymo-making-streets-safer-for-vruWaymo says its robotaxis are up to 2