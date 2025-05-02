5·î1Æü¡¢2»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëµÆÃÏ°¡Èþ¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£4ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢¡ÛÂè2»Ò½Ð»º¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ¡¢Ä¹½÷¤Î¡È¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡É¤Ê»Ñ¤Ë´¶Æ°¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡õ¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢µÆÃÏ¤¬¡È¤³¤¢¤ß¤µ¤ó¡É¤³¤È4ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È¡¢º£Ç¯3·î¤Ë½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¼¡½÷¤È¶¦¤ËµÙÆü¤ò¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤ÇµÆÃÏ¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¤Í¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¡Ö¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤Í¡¢¤¹¤´¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡×