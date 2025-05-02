º£Ç¯¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï»³³ÙÁøÆñ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¶õÌÚ³Ù¤Ç¤Ï£±Æü¤­¤Î¤¦¡¢ÅìµþÅÔ¤Î78ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬³êÍî¤·¤Æ»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯Ãæ¤Î»³³ÙÁøÆñ¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤Ï¡Ö4¿Í¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢Ãæ±û¥¢¥ë¥×¥¹¶õÌÚ³Ù¤ÎÉ¸¹â¤ª¤è¤½2000¥áー¥È¥ë¤ÎÃÓ»³Èøº¬ÉÕ¶á¤Ç¡¢¡ÖÃç´Ö¤¬³êÍî¤·¤¿¡×¤ÈÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³êÍî¤·¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¡¦ÌÜ¹õ¶è