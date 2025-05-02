#STARTO¼Ò#°æ¥Î¸¶²÷É§#ÌÚÂ¼ÂóºÈAll AboutÊÔ½¸Éô¤Ï4·î11Æü¡Á14Æü¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖSTARTO¼Ò½êÂ°¤Î40Âå,50Âå¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö»öÌ³½ê¤Î´é¤À¤È»×¤¦¡¢STARTO¼Ò½êÂ°¤Î40Âå,50Âå¥¿¥ì¥ó¥È¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û2°Ì¡§°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê20th Century¡Ë¡¿49É¼2°Ì¤Ë¤Ï¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦V6¤Î¸µ