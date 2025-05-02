¥Ç¥¹¥¯¡Ö¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ØÊª¸À¤¦³ô¼ç¡Ù¤¬°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Í¡× µ­¼Ô¡ÖÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤¬4·î16Æü¡¢³ô¼çÄó°Æ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤ÎÆü»Þµ×»á¤Ë¤è¤ë40Ç¯¤ÎÄ¹´üÀ¯¸¢¤¬Â³¤­¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¿êÂà¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÆü»ÞÂÎÀ©¤Î»ÄÞè¤ò°ìÁÝ¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂçÊÑ³×¤òÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤·¤Æ¼èÄùÌò²ñ¤ÎÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¥Ç