£²Æü¸áÁ°£±£°»þ£±£µÊ¬º¢¡¢½©ÅÄ»Ô¿·²°Ä®¤Î¿·²°³¤ÉÍ¸ø±à¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡ÖÉ÷¼Ö¤Î¥×¥í¥Ú¥é¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£±£±£¹ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¾ÃËÉÂâ¤¬¡¢ÀÞ¤ì¤ÆÍî²¼¤·¤¿É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Î±©º¬ÉÕ¶á¤Ë¡¢Æ±»ÔÆâ¤ÎÌµ¿¦ÃËÀ­¡Ê£¸£±¡Ë¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£½©ÅÄ¸©·Ù½©ÅÄÃæ±û½ð¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤ÏÍî²¼¤·¤¿±©º¬¤«¤éÌó£±¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Æ¬Éô¤ËÎö½ý¤òÉé¤Ã