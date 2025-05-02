¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÎÓ¤æ¤á¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¼¥í¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤òÂà½ê¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÓ¤æ¤á¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¡õ¥Ø¥ë¥·¡¼¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎºÇ¿·¥°¥é¥Ó¥¢ÎÓ¤Ï¿ÈÄ¹168cm¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡Ê2020¡Ë¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Èþ¤Ü¤¦¤ò»ý¤ÄÎÓ¡£IT´ë¶È¤ÎOL¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»ïÌÌ¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ