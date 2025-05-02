»³ÅÄ¤«¤Ê¤¬¡¢4·î28Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©SPA!¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Î¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ »³ÅÄ¤«¤Ê¡Ö½µ´©SPA!¡×     »³ÅÄ¤«¤Ê¤¬¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ËÅÐ¾ì¡£·Ý¿Í¡¦ÂçÅç°éÃè¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¡¢ÂçÃÀÉÔÅ¨¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ ²ñ¼Ò¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤ÇÍè¤¿Èà½÷¤òËÍ¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¯¤Ê¤Î¤«¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¤À¤±¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬Í¶¤Ã¤Æ¤­¤¿¿¿°Õ¤È¤Ï¡Ä¡£   »³ÅÄ¤«¤Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë 1995Ç¯9·î27Æü