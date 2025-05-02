¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¡×¤òº£Ç¯3·î¤ËÀßÃÖ¤·¤¿ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊ£¿ô¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯3·îËö¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Î»¿°é²ñÉÂ±¡¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÆ¿Ì¾¤ÇÉÂ±¡¤ËÂ÷¤¹¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¡É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅÔÆâ¤Ç½é¤á¤Æ³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±¿ÍÑ³«»Ï¤«¤é¤Î¤ª¤è¤½1¤«·î´Ö¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ì¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¡¢¿Æ¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì