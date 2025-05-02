¢£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë2024-25 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE CHAMPIONSHIP Finals¡Ê2Æü¡¢Åìµþ¡¦Í­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡Ú°ìÍ÷¡Û¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë2025Ç¯ÅÙÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¡õ¡Ø¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÙÆüÄøSV¥ê¡¼¥°½éÂå½÷²¦¤ò·èÄê¤¹¤ëCHAMPIONSHIP Finals¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£2ÀïÀè¾¡Êý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè1Àï¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡ÊRS¡Ë1°Ì¤ÎÂçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3¡¼0¡Ê25¡¼14¡¢25¡¼10¡¢25¡¼21¡Ë¤ÇÆ±2°Ì¤ÎNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Í¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£Âè1¥»¥Ã