²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±¤ÆÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Àè·î¡¢¸©¤Î¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¤Î²ñ¹ç¤Ç¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÆ°¤­¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Í­¼±¼Ô¤Ê¤É¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ­¡Ö7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤ÎÊý¤Ë1¿Í5É¼½¸¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¸©Æâ¤Î30Âå¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£Àè·î²¼½Ü¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ç¸©¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¤ÎÀÄÇ¯Éô¤È½÷À­Éô¤Î¹çÆ±Áí²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³