Image: Kyle Barr / Gizmodo US ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Ã¼Ëö¤Ç¤·¤é¤ì¤ëROKU¤Ç¤¹¤¬¡¢°Â²Á¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥é¤â¿Íµ¤¡£¤½¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤ä¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£½¼ÅÅ¥¿¥¤¥×¤Î²°³°¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥éROKU¤ÎºÇ¿·²°³°ÍÑ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥é¤Ï2¼ïÎà¡£ROKU¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥«¥á¥é¤ÈROKU¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥«¥á¥é¥×¥é¥¹¡£ROKU¤Î2022Ç¯¤Ë¤Ç¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬º£²ó¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿·Á¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¥×¥é¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÊý