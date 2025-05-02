¿û¸¶·½¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖÍ·Îîº§¡×¡Ê¥è¥ß¡§¥æ¥¦¥ì¥¤¥³¥ó¡Ë¤ò5·î28Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§Spotify¡ØRADAR: Early Noise¡Ù¤Î5Ç¯´Ö¤Ë¤ß¤ë¡¢Í¥¤ì¤¿¥ì¥³¥á¥ó¥ÉÎÏ½©»³Íþ·î¡¢¿û¸¶·½¡¢WurtS¡Ä¡Ä2022Ç¯Áª½Ð10ÁÈ¤Ë¤â´üÂÔ¡Ë ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¸½ºß¤¹¤Ç¤ËSNS¤Ë¤Æ³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«Ãæ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¡ÈÏÂ¡É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä