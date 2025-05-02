2025Ç¯5·î1Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦ËèÆü·ÐºÑ¤Ï¡ÖÅìµþ¡¦Âçºå¤Ï¤â¤¦Ë°¤­¤¿¡Ä5·î¤ÎÏ¢µÙ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤«¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ­»ö¤Ç¡ÖºÇÂç6Ï¢µÙ¡Ê1¡Á6Æü¡Ë¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Î¼ûÍ×¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÃíÌÜ¤¹¤Ù¤­¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ø¹ñÌ±ÅªÎ¹¹ÔÃÏ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÅìµþ¡¦Âçºå¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¥­¥ç¥¦¥©¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5·î¤ÎÆüËÜÎ¹¹Ô¤ÎÍ½ÌóÎ¨¤ÏÁ°