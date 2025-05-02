º´Ìî³¤½®¤ÈÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬Áª½Ð¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç³èÌö¤¹¤ë2¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬º£µ¨¶Ã¤­¤òÄó¶¡¤·¤¿¡Ö2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¹¥¿¡¼5¿Í¡×¤Î¤¦¤Á¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1¿ÍÌÜ¤Ï¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿MFº´Ìî³¤½®¤À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï31»î¹çÁ´¤Æ¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7°Ì¤ÇÍèµ¨¤Î²¤½£¥«¥Ã¥×Àï½Ð¾ì¸¢Áè¤¤¤Ë¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°Ä©Àï1Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é¶Ã°ÛÅª¤Ê