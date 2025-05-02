¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ïº£²Æ¥¯¥é¥Ö¤ÎºÆÊÔ¤ÈÄì¾å¤²¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØGiveMeSport¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎºÆÊÔ¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¡¢¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹¤Î°ìÀÆÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£2022Ç¯8·î¤Ë¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ°Ê¹ß¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥±¥¿¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢4¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¡£°ìÊý