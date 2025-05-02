¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê¤Î4»î¹ç¤Ç¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤à²ÄÇ½À­¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£2Æü¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¦¥¨¥³¡¼¡Ù¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç5¡Ý1¤ÈÂç¾¡¤·¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò¡Ö82¡×¤Ë¿­¤Ð¤·¡¢Í¥¾¡¤ò³ÎÄê¡£2019¡Ý20¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÄÌ»»20²óÌÜ¤Î²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é½¢Ç¤¤·¤¿¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î