¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Îµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖHi-STANDARD¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î²£»³·ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²»³ÚÃç´Ö¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÍð¥·¥ê¡¼¥º¡¢º£Ç¯¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025¤Ï¥¶•¥¯¥í¥Þ¥Ë¥è¥ó¥º¡¢¥Þ¥­¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡¢¤½¤·¤Æ Ken Yokoyama ¤Î3¥Ð¥ó¥É¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿²£»³¤Ï¡¢Â³¤±¤Æ¡Öµ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿¥¶•¥¯¥í¥Þ¥Ë¥è¥ó¥º¤Î¥³¥Ó¡¼¤µ¤ó¤È¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ó¤Ç¡¢