¡ÖÂçºå¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÂçºå¥³¥ß¥³¥ó¡Ë2025¡×¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ëÃæ´ÝÍº°ì¤µ¤ó¤¬¡¢Âçºå¥³¥ß¥³¥ó2025Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö±Ç²è¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¸ø³«µ­Ç° We Love DC¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ËÅÐÃÅ¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÃæ´ÝÍº°ì¡Û¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ï¤Ã¤Æ²èÎÏ¤¬É¬Í×¡×²áµî¤ËÄ©Àï¤·¤¿Ì¡²è¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌÀ¤«¤¹ "¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤ÏÍ§¤À¤Á¡É ¡Ú°ÂÉô¼ãºÚ¡¿NMB48¡Û¤½¤ì¤¾¤ìDC¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿NMB48¤Î°ÂÉô¼ãºÚ¤µ¤ó¡¢±ö·î´õ°Í²»¤µ¤ó¡¢¾®